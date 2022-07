Kroatisk turistområde får endelig bro til resten af landet

Det betyder, at omkring 90.000 personer i området, hvor Dubrovnik ligger, hidtil har været afskåret fra resten af Kroatien.

- Det er i den grad et historisk projekt, siger Sabina Mikulic, der ejer et hotel og en vingård i Orebic, der er Peljesac-halvøens største by.

Hun fortæller, at indbyggere i området længe har været frustrerede over lange køer ved den bosniske grænse og haft en frygt for at misse færgen.

- Det var udmattende og gjorde folk i dårligt humør, siger hun.

Kroatiens sydligste område er generelt velbesøgt af turister og blandt andet kendt for sine flotte hvide sandstrande og for dens vingårde.

Optagelser til den populære tv-serie ”Game of Thrones” har blandt andet fundet sted i Dubrovnik, der har en velbevaret middelalderby.