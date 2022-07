- Vi blev blændet af solen, og automatpiloten var tændt, skulle hun have sagt via en tolk efter ulykken.

Mediet skriver også, at båden sejlede over 30 knob - mere end 55 kilometer i timen - ved påsejlingen. Sejlbåden skulle angiveligt have krydset motorbådens vej.

Motorbåde skal ifølge søfartsreglerne vige for sejlbåde.

I motorbåden befandt sig en 58-årig dansk mand, der var fører af båden, hans 53-årige kone, hans 26-årige søn og sønnens kæreste, en 24-årig dansk kvinde.

De to mænd skulle angiveligt have opholdt sig på broen, da ulykken skete. De to kvinder opholdt sig foran i agterstavnen.