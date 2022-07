Sammenslutningen af Europæiske Fagforeninger (ETUC) opfordrer Europa-Kommissionen til at indføre grænser for, hvor høje temperaturer folk må arbejde i udendørs.

I Danmark er der ifølge Arbejdstilsynet særlige regler for, hvordan indendørs arbejde skal tilrettelægges på meget varme dage. Men ifølge arbejdsmiljøloven er der ikke mulighed for at få ”varmefri”.

Arbejdstilsynet har umiddelbart ingen vejledning for udendørsarbejde under hedebølge.

Bliv klogere på reglerne for at arbejde indendørs i varme i Danmark her:

* Af en vejledning fra Arbejdstilsynet fremgår det, at temperaturen på faste arbejdssteder i Danmark under normale klima- og arbejdsforhold bør holdes på 20-22 grader ved stillesiddende arbejde og ikke må overstige 25 grader.

* Ifølge vejledningen er tommelfingerreglen, at komfortområdet skal ligge på mellem 18 og 25 grader ved stillesiddende arbejde. Komfortområdet er det temperaturområde, hvor man gennem normal tilpasning af påklædning har oplevelsen af, at der hverken er for koldt eller for varmt.

* Under særlige klimaforhold eksempelvis hedebølge må det accepteres, at temperaturen ikke kan holdes under 25 grader i rummet, men det kan da være nødvendigt at træffe foranstaltninger, der sikrer de ansatte bedst muligt mod ubehag og sundhedsfare.

* Lovgivningen giver ikke mulighed for at holde ”varmefri”. Men hvis lufttemperaturen er over 32 grader ved fysisk arbejde og 35 grader for stillesiddende arbejde, skal man have mulighed for at holde passende pauser.

Kilder: FOA og Arbejdstilsynet.