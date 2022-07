Udvisning af diplomater har sendt Danmark på Ruslands sorte liste

Lørdag forklarer den russiske ambassadør beslutningen i et skriftligt svar til Berlingske.

- Den nuværende beslutning fra den russiske regering skal ses i sammenhæng med den russiske sides reaktion på udvisningen af Danmark i foråret af ansatte på de russiske diplomatiske institutioner, skriver Vladimir Barbin til Berlingske.

De 15 diplomater blev udvist i april, fordi de var anklaget for spionage.

Samtidig er russerne vrede over, at Danmark siden juni ikke længere har fået leveret russisk gas. Det skyldes, at Danmark har afvist et russisk krav om at betale for gassen i rubler.