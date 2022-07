- Det er et værktøj til at splitte folk og sætte dem op mod hinanden, mener en af deltagerne, Armin.

- For at være helt ærlig er situationen ret deprimerende, siger en anden deltager, den 18-årige studerende Pal Va.

Han tilføjer, at han vil forlade Ungarn i september for at studere i udlandet.

- Jeg er heldig, at jeg har familie og venner, der accepterer mig, men så mange af de LGBTQ-personer, jeg kender, bliver nødt til at gemme sig, tilføjer han.

Under en bragende varm sol gik de mange pride-deltagere gennem Budapests gader med regnbueparaplyer, flag og et gigantisk hjerte. Blandt dem var også flere udenlandske diplomater.