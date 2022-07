Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, beskylder Rusland for endnu en gang at være på vej til at bryde de aftaler, landet indgår.

Anklagen kommer, efter at et formodet russisk missilangreb lørdag har ramt havnebyen Odesa i det sydlige Ukraine, hvor størstedelen af den ukrainske hvedeeksport sejles ud fra.

- Det beviser kun én ting: At uanset hvad Rusland siger og lover, vil landet finde en måde at undgå at gennemføre det, siger Zelenskyj under et møde med amerikanske politikere i Kyiv lørdag.