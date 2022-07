EU indleder nye retlige opgør om Nordirland efter brexit

Udspillet fra Bruxelles kommer efter briterne på egen hånd er begyndt at ændre den såkaldte nordirske protokol og dermed brexitaftalen.

Sagsanlæggene kan potentielt ende med bøder.

Protokollen blev indgået mellem den britiske regering og EU i forbindelse med brexit, hvor Storbritannien forlod EU.

Briterne fremlagde i sidste måned nye lovudspil, som lægger op til ensidig ændring af handelsbetingelserne i den britiske provins, hvor der ulmer stærke politiske spændinger.

- I samarbejdets ånd har vi i et mere end et år afholdt os fra tage retlige skridt for at skabe plads til, at man kunne søge efter fælles løsninger i et samarbejde mellem Bruxelles og London, siger EU’s talskvinde, Arianna Podesta.