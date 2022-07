Tyskland køber 30 procent af kriseramt gasselskab

Han understreger, at Uniper er et enkeltstående tilfælde.

Det tyske selskab er den største importør af russisk gas i forbundsrepublikken og er hårdt ramt af markant færre russiske gasleverancer.

Det har tvunget Uniper til at købe gas til en højere pris andre steder. Nu går den tyske regering ind med milliarder af euro for at redde selskabet.

Redningspakken omfatter en indsprøjtning af kapital på omkring 267 millioner euro, hvilket svarer til næsten 2 milliarder kroner.

Desuden er selskabet stillet øget kredit i udsigt - op til 9 milliarder euro, hvilket er omkring 67 milliarder kroner)