Britisk spionchef: Rusland er ved at tabe pusten

Ved samme lejlighed siger han også, at omkring 15.000 russiske soldater har mistet livet i krigen i Ukraine.

Onsdag gav amerikanske CIA’s direktør det samme estimat.

Den britiske spionchef mener, at det russiske militær i stigende grad vil få svært ved at sørge for mandskab og materiel over de kommende uger.

- De bliver nødt til at holde en pause på en eller anden måde, og det vil give ukrainerne muligheder for at slå tilbage, siger Richard Moore.

Han understreger samtidig Ukraines behov for at vise, at de er i stand til at vinde krigen.