Rapport: Storbritanniens behandling af bådmigranter er uacceptabel

I november 2021 omkom 27 mennesker i forsøget på at komme over kanalen i en gummibåd. Tragedien førte til kritik af både de britiske og franske myndigheder.

Der er huller i de gældende sikkerhedsprocedurer, siger den uafhængige chefinspektør og tilføjer:

- Det skyldes, at Indenrigsministeriet i de seneste tre år ikke har tilpasset sig. I stedet for kriseagtige reaktioner skulle der have været udviklet faste procedurer og bedre systemer, og man skulle have indstillet sig på den kendsgerning, at bådene kommer hele tiden.

Antallet af migranter, som har forsøgt at komme over Den Engelske Kanal fra Frankrig til England, steg i årets første halvdel med op imod 70 procent, viser tal fra det franske indenrigsministerium.