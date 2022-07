Rusland mener Europa selv er skyld i problemer med gasleverancer

Op til torsdag har der været bekymring for, om Rusland ville fortsætte med at sende gas til Europa, eller om russerne ville benytte lejligheden til at stoppe for leveringen.

Ifølge Dmitrij Peskov er der ingen russisk interesse i at skabe problemer for gasleveringen til Europa. I stedet er det Europas egne restriktioner, der skaber problemer, siger han.

- Alle tekniske problemer er forårsaget af de restriktioner, som europæiske lande selv har iværksat, siger han ifølge AFP.

Onsdag sagde EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, at hun ser det som ”sandsynligt”, at Rusland lukker helt for gassen til EU.