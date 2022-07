Den italienske premierminister, 74-årige Mario Draghi, ser onsdag aften alligevel ud til at være færdig på posten.

Det står klart, efter at tre partier i den italienske regeringskoalition har afvist at stemme ved en tillidsafstemning om Draghis regering.

Draghi havde ellers åbnet for at blive på posten, hvis han kunne sikre sig opbakning. Den plan ser nu ud til at være forpurret efter meldingen fra de tre partier, Liga, Femstjernebevægelsen og Forza Italia.