Britiske domstole får fremover nemmere ved at forhindre sager, hvor store virksomheder og velhavende personer - for eksempel russiske oligarker - bruger retssystemet til at lukke munden på kritikere.

Det er i hvert fald formålet med nye bestemmelser og forholdsregler, som Storbritannien onsdag har vedtaget.

De nye regler drejer sig om såkaldte strategiske retssager, hvor det typisk er journalister og menneskerettighedsaktivister, som pludselig får trusler om uendelige retssager, der kan ruinere dem og ødelægge deres liv.