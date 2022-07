Putin: Vesten må fjerne sanktioner mod russisk korneksport

Det er ikke første gang, at Putin kræver vestlige sanktioner fjernet til gengæld for at sikre eksport af russisk korn.

– Amerikanerne har stort set ophævet restriktioner for tilførsel af russisk gødning til det internationale marked. Hvis de ønsker at forbedre situationen på det internationale marked for fødevarer, håber jeg, at det samme vil ske med levering af russisk korn til eksport, siger den russiske leder.

Avisen Financial Times citerer onsdag kilder for, at Ukraine og Rusland er kommet nærmere en aftale, som muliggør eksport af millioner ton ukrainsk korn, som er blevet blokeret af russerne under krigen