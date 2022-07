I slutningen af april blev en dansk mand meldt dræbt i Ukraine. Senere blev han identificeret af familien, der betragtede ham som omkommet.

Ifølge Jyllands-Posten skulle den 25-årige dansker angiveligt være rejst til Ukraine, efter at han i marts mentes at have registreret sig hos Ukraines ambassade i Danmark med henblik på at blive optaget i den internationale hær for at kæmpe mod Rusland.