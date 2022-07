64 varmerekorder er sat under hedebølge i Frankrig

Den absolutte varmerekord i Frankrig blev sat i 2019. Her blev der målt 46 grader i den sydlige landsby Verargues lige nordvest for Montpellier.

Der meldes om mange naturbrande, efter den ekstreme varme har ramt fra den iberiske halvø - Spanien og Portugal - til Italien og Grækenland.

Brandfolk kæmper fortsat med at få to mægtige brande under kontrol i det sydvestlige Frankrig. De har fået flere tusinde mennesker til at søge væk fra deres hjem.

1700 brandfolk fra hele Frankrig er sat ind mod de to brande. De får støtte fra fly, der fra luften forsøger at bremse flammerne. 19.000 hektar jord er blevet ødelagt, skriver Reuters.