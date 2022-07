I Luton - der ligger uden for den britiske hovedstad, London - måtte alle flyafgange og ankomster indstilles, fordi en del af start- og landingsbanerne svulmede op i varmen.

- Afgange er midlertidigt indstillet for at tillade en nødvendig reparation af landingsbanen, efter at høje overfladetemperaturer har fået en mindre del af den til at rejse sig, skriver Luton lufthavn på Twitter.

Klokken 18.40 dansk tid lød status, at der igen var åbnet for flyafgange, men at det endnu ikke er muligt for fly at lande i Luton.

Det er især lavprisselskaber som Ryanair, Wizz Air og EasyJet, der anvender Luton lufthavn.