Erdogan truer igen med at bremse svensk og finsk Nato-adgang

Tyrkiet har blandt andet krævet, at Sverige og Finland udleverer et antal påståede terrorister.

På et Nato-topmøde i juni, hvor spørgsmålet om svensk og finsk medlemskab af forsvarsalliancen blev drøftet, opfordrede Erdogan de to lande til at ”yde deres bidrag” til at bekæmpe terror.

Han beskyldte også Sverige og Finland for at fungere som et fristed for militante fra det forbudte og terrorstemplede kurdiske arbejderparti PKK.

Oprindeligt havde Tyrkiet blokeret for at lade de to lande blive medlemmer. Det er en beslutning, der kræver fuld enighed blandt Nato-landene.