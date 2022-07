Ukraine har fået ny fungerende spionchef

Bakanov blev afskediget søndag - officielt på grund af rapporter om, at mange af sikkerhedstjenestens folk var hoppet af for at arbejde for russerne og deres allierede - fem måneder efter den russiske invasion af Ukraine.

Samme begrundelse ligger officielt til grund for afskedigelsen af rigsadvokaten.

Men et stort antal ukrainske medier rapporterer mandag, at den virkelige grund til Bakanovs afskedigelse var hans mangel på baggrund i efterretningstjenesten, hvor han ikke har megen autoritet

Bakanov var leder af en tv-station, inden hans ven Zelenskyj besluttede at stille op som præsident.