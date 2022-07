Antallet af migranter, der ser stort på basale sikkerhedsforanstaltninger og krydser kanalen mellem Frankrig og Storbritannien, fortsætter med at stige eksplosivt.

En række organiserede menneskesmuglere tjener voldsomt på migranternes desperation og sætter ofte børn sammen med vildtfremmede voksne for at øge chancerne for, at de kan opnå asyl i Storbritannien.