Britisk ministerium: Russisk Wagner-gruppe er i Ukraine

- Det er en meget fleksibel gruppe, hvis struktur hele tiden kan ændres og tilpasses, siger Gabidullin ifølge den amerikanske tv-station NPR.

Gabidullin, som i dag er midt i 50’erne, siger, at han var tre år i Syrien med gruppen, som også er kendt for at sprede falsk information og propaganda.

- Det gjaldt om at sikre hurtige sejre, men det var lige så vigtigt, at vi kunne skjule alle militære tab, har han sagt til NPR. Han siger, at russerne led store tab i Syrien, hvilket ikke er kendt.

Kevin Limonier, en specialist i Wagner Gruppen, som underviser i geopolitik på Paris Universitetet 8 siger til NPR, at Wagner Gruppen adskiller sig fra eksempelvis det berygtede amerikanske Blackwater.

Blackwater blev blandt andet kendt på at tjene milliarder af dollar i Irak og Afghanistan.

I modsætning til Blackwater har Wagner Gruppen ifølge Limonier ikke har nogen struktur. Til gengæld har gruppen et hav af navne og er ekstrem vanskelig at spore.

Vestlige regeringer og analytikere mener, at den russiske oligark Jevgenij Prigozjin finansierer Wagner.

Prigozjin er eftersøgt af FBI for indblanding i USA’s præsidentvalg i 2016, hvor han skal have stået bag spredning af misinformation i vesten for at tjene russiske interesser.