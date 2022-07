Russisk journalist er løsladt efter ny kortvarig anholdelse

- Nu ved jeg, at det er bedst at tage min taske og mit pas med, når jeg forlader mit hjem, skriver hun videre.

Hendes advokat, Dmitrij Zakhvatov, siger, at hans klient blev tilbageholdt, fordi hun var mistænkt for at have sagt noget ”nedsættende” om hæren uden for en retssag i sidste uge, da hun markerede sin støtte til oppositionspolitikeren Ilya Yashin.

De russiske myndigheder har indført straffe på op til 15 års fængsel til personer, der kritiserer krigen ved at fremsætte såkaldte ”falske oplysninger” om militæret.