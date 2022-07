Zelenskyj fortæller kort efter på det sociale medie Telegram, at forræderi og kollaboration er en del af forklaringen.

3

Russisk journalist bag tv-protest er tilbageholdt igen

Den russiske tv-journalist Marina Ovsjannikova, der i marts blev verdenskendt for en protest mod Ruslands invasion af Ukraine på direkte stats-tv i Rusland, er blevet tilbageholdt igen af russisk politi.

Det oplyser hendes advokat, Dmitri Zakhvatov, ifølge nyhedsbureauet AFP.

4

Tysk kansler vil have afskaffet EU-vetoret i sikkerhedspolitik

EU har ikke længere råd til, at medlemslande kan beholde vetoretten over for udenrigs- og sikkerhedspolitik, Det duer ikke, hvis Europa skal bevare en ledende rolle i den globale politik.