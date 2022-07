Britiske formandskandidater gik i kødet på hinanden i debat

På et tidspunkt under debatten blev de bedt om at række hånden i vejret, hvis de kunne tænkes at give Johnson et job i deres nye regering. Det var der ingen af dem, der gjorde.

De største konfrontationer i den timelange debat fandt sted mellem Liz Truss og Rishi Sunak, der er meget uenige om, hvordan man bringer stigende leveomkostninger under kontrol.

Særligt Rishi Sunaks tid som finansminister er kommet i fokus under formandsvalgkampen, hvor han blandt andet er blevet tvunget til at forsvare de skattestigninger, som blev indført i hans tid som finansminister.

Under debatten sagde Liz Truss, at Sunak havde ”hævet skatterne til det højeste niveau i 70 år”. Samtidig argumenterede hun for, at dette ”ikke vil drive den økonomisk vækst”.