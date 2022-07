Stor skovbrand truer campingpladser i Sydfrankrig

Ifølge lokale medier er flere hundrede mennesker døde i Spanien og Portugal som følge af de høje temperaturer og naturbrande, der forårsager kaos flere steder.

Fredag blev piloten om bord på et brandslukningsfly dræbt i et styrt i det nordøstlige Portugal.

Søndag eftermiddag brød en brand ud nær Pont de Vilomara omkring 50 kilometer nord for Barcelona. Den ødelagde omkring ti kvadratkilometer skov på blot seks timer.

Flere huse og biler blev desuden beskadiget i flammerne, mens omkring 200 mennesker måtte evakueres, oplyser den catalanske indenrigsminister, Joan Elena.

Søndag aften raser omkring 30 skovbrande i Spanien.

I mellemtiden er omkring 1000 brandmænd blevet indsat i Portugal for at forsøge at inddæmme 16 skovbrande. I Portugal har flammerne hidtil ødelagt i alt 300 kvadratkilometer skov inden for en uge. Det svarer til et område på størrelse med Als.