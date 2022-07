Russisk journalist bag tv-protest er tilbageholdt igen

Der er ingen oplysninger om, hvor Marina Ovsjannikova er blevet tilbageholdt henne.

Flere billeder på hendes Telegram-konto viser angiveligt, at hun bliver ført ind i en minibus af politibetjente efter at have været ude at cykle.

Fredag lagde Ovsjannikova et billede ud på beskedtjenesten, hvor hun stod tæt på Kreml i Moskva med et skilt med blandt andet ordene ”Putin er en morder”. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

- Jeg går ud fra, at den (tilbageholdelsen, red.) på den eller anden måde handler om hendes protester, siger Dmitri Zakhvatov.