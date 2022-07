Rusland forbereder ny offensiv fase i krigen i Ukraine

Ministeriet sagde samtidig, at et missilangreb havde ødelagt et våbendepot i Odessa med harpunmissiler givet til ukrainerne af Nato.

Det ukrainske militær venter en offensiv mod Slovjansk, som er en symbolsk vigtige by i regionen Donetsk i det østlige Ukraine.

Det britiske forsvarsministerium, der dagligt udsender opdateringer om krigen, siger, at Rusland forstærker dets forsvarsstillinger i de områder af det sydlige Ukraine, som det har besat.

Ukraine siger, at mindst 40 mennesker er blevet dræbt under russiske granatbombardementer af civile byområder i de seneste tre dage.