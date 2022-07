Pentagon: Så mange civile har Rusland dræbt de seneste to uger

»Jeg har svært ved at forstå logikken i det. Det må hænge sammen med, at man kan presse Ukraine til at indse, at omkostningerne ved at fortsætte krigen er for store. Men det virker som nogle frustrationsangreb - at de bare har skudt på noget civilt i mangel af noget fornuftigt at ramme rent militært. Det ser ud til at være så systematisk, at Rusland ikke kan forklare det med bare at være missiler, der rammer forkert,« sagde han fredag.