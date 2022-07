Fragtfly med otte personer om bord er styrtet ned i Grækenland

Et fragtfly med otte personer om bord er sent lørdag aften styrtet ned nær byen Kavala i det nordlige Grækenland.

Det oplyser brandvæsnet og græsk stats-tv ifølge Reuters.

Den statslige tv-kanal TV ERT oplyser, at flyet var af typen Antonov An-12, og at det er ejet af et ukrainsk selskab. Det var på vej fra Serbien til Jordan.