- Omsider, efter 17 år starter vi på processen med tiltrædelsesforhandlinger med EU, fortæller han lovgiverne i Skopje.

Bulgarien har indtil for nylig blokeret for, at det kunne ske. Blokeringen er sket med henvisning til, at parterne ikke var enige om en række følsomme sproglige og historiske emner.

Men i sidste måned besluttede Bulgarien at droppe sit veto. Det skete til gengæld for garantier fra EU om, at Nordmakedonien ville leve op til en række krav.

Kovacevski betegner aftalen som ”et historisk skridt”.