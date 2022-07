Rusland nægter at udlevere 400 passagerfly

Som eksempel nævner The Washington Post et fly fra Aeroflot, Rusland nationale flyselskab, der skulle flyve fra Sri Lanka til Moskva, men hvor en retskendelse grundstødte flyet, der er irsk ejet. Senere fik flyet lov til at flyve uden passagerer til Rusland, og nu flyver det ifølge medier regelmæssigt mellem Moskva og Kirgisistan.

I Estland mangler man at få flere flymotorer tilbage fra Rusland. Ifølge en adm. direktør for et luftfartsservicefirma viser sagerne, at sanktionerne, som Vesten har indført siden krigens udbrud i Ukraine, ikke er synderligt effektive.