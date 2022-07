Blandt de dræbte var en ung buschauffør, oplyser en medarbejder fra byens transportselskab på Facebook.

- Manden havde afsluttet dagens arbejde og var på vej tilbage til busdepotet, før han skulle møde ind igen lørdag morgen klokken 5.00. Han nåede det ikke. To børn er blevet efterladt uden en far. En ung mand, der stadig havde så meget tid at leve i. Der findes ikke ord for det, skriver medarbejderen.

Angrebet kommer, dagen efter at mindst 23 personer i byen Vinnytsja blev dræbt i et russisk missilangreb, og over 200 blev såret. Blandt ofrene var tre børn.