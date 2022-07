Eksofficer kom ifølge briterne bedst ud af premierministerdebat

Truss har foreslået at skrotte stigninger i skatten, hvilket vil koste over 30 milliarder pund årligt. Det skal finansieres ved langsommere afbetaling på den gæld, som landet har stiftet under coronapandemien.

- Vi må være ærlige, at låne sig ud af inflation er ikke en plan, det er et eventyr, sagde Rishi Sunak til Liz Truss.

Det er op til de konservative parlamentsmedlemmer at indsnævre feltet af kandidater til to, og herefter skal medlemmerne af partiet stemme.

Det er Rishi Sunak, der i øjeblikket har den største støtte fra sine partikolleger i parlamentet, og Tom Tugendhat har færrest konservative parlamentsmedlemmer bag sig.

Det kan dog ændre sig i takt med, at de konservative parlamentsmedlemmer løbende stemmer. Mandag skal der igen stemmes, og her sorteres kandidaten med færrest stemmer fra.