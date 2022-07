Storbritannien erklærer krisetilstand på grund af varme

For første gang har britiske meteorologer udsendt et såkaldt rødt varsel om, at temperaturerne i dele af England om få dage ventes at tangere den hidtidige varmerekord.

Det britiske Met Office vurderer ifølge AFP, at der er 50 procent sandsynlighed for, at temperaturen mandag og tirsdag kan nå op over 40 grader. Det vil i givet