EU-Kommissionen åbner sag mod Ungarn om omstridt LGBT-lov

Loven beskrives som en anti-LGBT-lov. LGBT er en samlebetegnelse for personer, som for eksempel bryder normer for køn og/eller seksualitet.

- EU-Kommissionen har i dag besluttet at tage Ungarn for EU-Domstolen på grund af en ungarsk lov, som diskriminerer mod personer på baggrund af deres seksuelle orientering og kønsidentitet, hedder det.

Den anden sag mod Ungarn, der skal for EU-Domstolen, handler om radiostationen Klubradio.

Klubradio, hvis gæster ofte kritiserede den ungarske regering, mistede retten til at sende radio for mere end et år siden.