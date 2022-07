Tysk officer dømt for planlagt angreb forklædt som flygtning

En tysk officer er blevet idømt fem et halvt års fængsel for sine planer om at angribe en eller flere tyske politikere forklædt som syrisk flygtning.

Den omfattende sag har rystet mange politikere og sat i gang i en debat om højreradikalisme i det tyske militær.

Den 32-årige mand, der kun er identificeret som Franco A., er dømt for at påtage sig en falsk identitet og for at ville udføre et angreb, som flygtninge eller indvandrere ville få skylden for.