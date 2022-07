Norske pelsdyravlere har fået 420 millioner i kompensation

Dengang vurderede den norske regering, at det vil koste 505 millioner norske kroner - omkring 366 millioner danske kroner - at afvikle branchen.

Ifølge foreningen Norges Pelsdyralslag var der sidste år omkring 170 pelsdyrfarme i Norge. I 1990 var der tæt på 1300 farme.

Som det første land i Norden besluttede Norge i 2018 at forbyde landets mink- og rævefarme inden 2025.

I januar 2018 blev de tre partier Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre enige om et regeringsgrundlag, og her er det blevet skrevet ind, at hele industrien skal udfases.

Dengang udtalte dyreværnsforeningen Anima, at det norske forbud er et resultat af en årelang debat, hvor en modstand mod avl af pelsdyr er vokset i befolkningen.