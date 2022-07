EU forventer lavere vækst mens priserne stiger

Men siden da har EU som følge af krigen i Ukraine indført en række sanktioner mod Rusland, som blandt andet rammer russisk kul og olie. Det skete for at få Rusland til at stoppe krigen i Ukraine.

Rusland har svaret igen ved at lukke for gassen til en række EU-lande, heriblandt Danmark.

Det betyder stigende priser på energi. Samtidig er forbrugerne i EU blevet markant mere pessimistiske omkring økonomien. Det vil forventeligt ramme forbruget og dermed virksomhedernes indtjening.

EU-Kommissær for økonomi, Paolo Gentiloni, erkender, at prognosen er behæftet med stor usikkerhed og risiko for økonomisk forværring.

Det skyldes, at det er usikkert, hvordan krigen i Ukraine vil udvikle sig. Og ikke mindst, om Rusland i sidste ende vil lukke helt for gassen til Europa.