Migranter på vej ind i spanske enklave blev formentlig kvalt

Ulykken er den mest dødelige af sin art i flere år, hvor migranter jævnligt har forsøgt at krydse grænsen til de spanske enklaver Ceuta og Melilla. Det er EU’s to eneste landegrænser med Afrika.

En læge ved navn Adil El-Sehimi, som har undersøgt ligene for CNDH, siger, at migranterne højst sandsynligt døde af ”fysisk kvælning”, som sker, når en kraft eller genstand forhindrer en person i at trække vejret.

Mens CNDH-direktør Amina Bouayach oplyser, at 23 migranter døde under tumulten, hævder den spanske menneskerettighedsgruppe Caminando Fronteras, at 37 mennesker mistede livet.