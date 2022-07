Politiet og myndigheder i den engelske by Telford frygtede at blive beskyldt for racisme og handlede ikke i tide i forhold til at stoppe en ring af organiseret kriminalitet, hvor piger – oftest mindreårige – systematisk gennem årtier blev voldtaget, udnyttet og handlet.

Unødvendige lidelser og dødsfald blandt pigerne kunne være undgået, hvis politiet havde »gjort deres mest basale arbejdsindsats«. I stedet »trivedes« overgrebene i årtier.