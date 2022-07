Johnson-allierede ventes at støtte udenrigsminister Truss

To af Boris Johnsons regeringsallierede, minister for brexit-muligheder Jacob Rees-Mogg og kulturminister Nadine Dorries, ventes at give deres støtte til udenrigsminister Liz Truss i kampen om at blive Storbritanniens næste premierminister.

Det skriver avisen The Times.

Indtil videre har 11 konservative meldt sig som kandidater til at blive ny konservativ partiformand og dermed også ny premierminister i Storbritannien.