- Totalt er en million mennesker fortsat klar til at forsvare Ukraine, siger Reznikov til The Times.

Men han gentager, at Ukraine er stærkt afhængig af leverancer af våben og ammunition.

Mange militære eksperter mener, at det går mod en langvarig udmattelseskrig, og pålidelige forsyningslinjer til levering af ammunition kan blive afgørende for dens udfald.

Dagligt bliver der affyret titusindvis af artillerigranater, og det er et strategisk mål for parterne at få fjenden til at løbe tør for ammunition.