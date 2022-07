Tyske byer forbereder sig på kritisk gasmangel: Vil huse ældre og fattige i opvarmede sportshaller

»Da ingen præcis kan sige, hvor dramatisk udviklingen bliver, bør det overvejes at stille varmeøer eller varme rum, hvor især ældre mennesker kan opholde sig selv i en meget kold vinter,« siger administrerende direktør i foreningen Tyske Byer og Kommuner, Gerd Landsberg, til avisen Der Spiegel.

En af de byer, hvor en sådan plan allerede er ved at blive sat i værk er Ludwigshafen i delstaten Rheinland-Pfalz. Her udtaler byens borgmester, Jutta Steinruck, at byen forbereder en lang række beredskabsplaner.

»Vi er i øjeblikket ved at forberede alle nødscenarier med henblik på efterår og vinter,« siger hun til Bild.