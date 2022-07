15 er fundet døde efter missilangreb i Østukraine

- Efter sådan et angreb kan morderne ikke sige, at de ikke vidste noget, siger Zelenskyj i sin daglige tale.

Præsidenten sagde videre, at Ukraine har indsamlet beviser for russiske krigsforbrydelser, siden krigen gik i gang.

- Straf er uundgåeligt for enhver russiske morder, siger han.

Det russiske forsvarsministerium rapporterede, at der var blevet gennemført et angreb i Tjasiv Jar lørdag. Rusland insisterer dog på, at civile ikke er målet for dets angreb.

Russiske styrker har nu kontrollen med størstedelen af regionen Luhansk, og nu er deres fokus rettet mod regionen Donetsk, der ligger syd for Luhansk.