Garvet minister vil være briternes næste premierminister

Hun har været medlem af det britiske parlament siden 2010 og begyndte kort efter at stige i ministergraderne.

Hun har været kabinetminister, som vil sige at have en af de større ministerposter i Storbritannien, under både David Cameron, Theresa May og altså senest Boris Johnson.

Der tegner sig til at blive hård kamp om at følge Boris Johnson som konservativ leder.

Ti konservative har foreløbig meldt deres kandidatur, og heriblandt findes flere erfarne politikere og ministre.

Afgørelsen ventes at være på plads i løbet af efteråret. Boris Johnson har på forhånd lovet, at han vil støtte personen, der tager over efter ham.