Endnu en konservativ profil er med i kamp om lederpost

* Kemi Badenoch:

Den 42-årige Badenoch blev første gang valgt til parlamentet i 2017. Siden har hun haft flere poster som viceminister, senest som minister for ligestilling.

* Suella Braverman:

42-årige Braverman førte kampagne for, at Storbritannien skulle forlade EU og var viceminister med fokus på brexit under tidligere premierminister Theresa May. Hun forlod posten, fordi hun mente, at Mays aftale med EU ikke brød båndene til EU tilstrækkeligt.

* Grant Shapps:

Shapps er 53 år og har været i parlamentet siden 2005. Han har været transportminister siden 2019, hvor Boris Johnson blev premierminister. Shapps har desuden været en af Johnsons loyale støtter. Han vil som premierminister blandt andet have fokus på at tage hånd om stigende leveomkostninger.

* Rishi Sunak:

Sunak blev finansminister i begyndelsen af 2020 og blev hyldet for sin økonomiske redningspakke i forbindelse med coronapandemien. Han har dog også været udsat for kritik flere gange, blandt andet efter at han fik en bøde for at bryde coronareglerne. Han lover som premierminister at tage hånd om den økonomiske tilbagegang i landet. Han er 42 år.

* Tom Tugendhat:

Den 49-årige Tom Tugendhat er tidligere officer i hæren og en prominent konservativ parlamentariker. Han er formand for det indflydelsesrige udenrigsudvalg. Han har ofte kritiseret Boris Johnson.

* Nadhim Zahawi:

Den nyudnævnte finansminister imponerede som vaccineminister, da Storbritannien havde en af verdens hurtigste udrulninger af coronavacciner. Han er flygtning fra Irak og kom til Storbritannien som barn. Han er 55 år og har været i parlamentet siden 2010.

* Jeremy Hunt:

Den 55-årige Hunt sluttede som toer efter Boris Johnson, da Det Konservative Parti i 2019 valgte ny formand. Hunt har bestridt poster som sundhedsminister og udenrigsminister. Han har oplyst, at han stemte for at afsætte Johnson i en tillidsafstemning i juni, som premierministeren vandt snævert. I 2016 støttede Hunt fortsat britisk medlemskab af EU.

* Sajid Javid:

Javid, der er søn af pakistanske indvandrere, sluttede som nummer fire i kampen om afløse tidligere premierminister Theresa May som formand for Det Konservative Parti. Den tidligere bankmand har haft en række topposter som politiker. Senest som sundhedsminister. I 2020 trak han sig som Boris Johnsons finansminister.

* Penny Mordaunt:

Den 49-årige Penny Mordaunt er tidligere forsvarsminister. Hun blev fyret af Boris Johnson, da han blev premierminister, efter at hun støttede hans rival, Jeremy Hunt, da Det Konservative Parti i 2019 valgte ny formand. Mordaunt var stor tilhænger af Brexit. Hun er i dag juniorminister inden for handelsområdet.

Kilde: Reuters