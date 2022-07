Yderligere to eksministre har meldt sig klar til at afløse Johnson

- Vi har ikke råd til ikke at skære i skatterne, siger han til The Telegraph.

Processen med at vælge en afløser for Boris Johnson vil blive fastlagt i næste uge af den såkaldte 1992-komité, der består af konservative parlamentsmedlemmer uden ministerposter eller ledende positioner.

Yderligere mindst én ventes at slutte sig til feltet af kandidater.

Avisen Mail on Sunday skriver, at udenrigsminister Liz Truss vil lancere sin kampagne på mandag med et løfte om at sænke skatterne og få styr på problemet med stigende leveomkostninger for briterne.