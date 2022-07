- Jeg orkede det ikke længere.

- Jeg svarede igen og stod op for mig selv. Hvorfor skulle nogen finde sig i denne form for behandling.

- Jeg burde have udvist mere selvbeherskelse, men jeg er kun et menneske, skriver hun.

Jenkyns blev fredag udnævnt til ny uddannelsesminister. Det er sket som led Boris Johnsons udskiftning af hele sin regering.

Den nye regering er præsenteret i Johnsons forsøg på at sikre sig et par måneder mere som premierminister, indtil en ny konservativ leder er klar til at tage over.

Boris Johnson meddelte torsdag, at han med øjeblikkelig virkning trækker sig som formand for Det Konservative Parti.

Han tilføjede dog, at han vil fortsætte som premierminister, indtil partiet har fundet en ny leder.