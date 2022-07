Tugendhat har været en konstant kritiker af Johnson. Han stemte blandt andet for Storbritanniens forbliven i EU.

Også Aavokaten Suella Braverman, som førte kampagne for at komme ud af EU, er kandidat. Hun er dog blevet kritiseret for at bryde internationale regler og love i forhandlinger med EU.

Parlamentsmedlemmet Kemi Badenoch, 42 år, har erfaringer fra lettere ministerposter, men hun har ikke været med i regeringens inderkreds.

Udenrigsminister Liz Truss, 46 år, er meget populær og har længe været nævnt som en mulig fremtidig konservativ leder.