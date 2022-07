Byen har knap 40.000 indbyggere og ligger i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Beboere i nabohuse er blevet evakueret og bragt i sikkerhed, mens nabohusene undersøges. Det skriver Bild.

Området omkring ulykken er blevet afspærret.

Det lokale forvaltningsdistrikt skriver på Facebook, at en større redningsaktion er i gang i området, og at en drone er indsat for at skabe overblik.

- Desværre savnes flere personer fortsat i murbrokkerne, skriver Märkischer Kreis på det sociale medie.